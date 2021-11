Confindustria, sul fisco scelte senza visione sul futuro

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - "Se la bozza d'intesa tra partiti di maggioranza in materia fiscale dovesse essere confermata, saremmo in presenza di scelte che suscitano forte perplessità perché senza visione per il futuro dell'economia del nostro Paese", avverte Confindustria, che ribadisce la richiesta di aprire un confronto: "Vogliamo sperare che il Mef e il Governo tutto si renda conto di quanto sta accadendo e convochi al più presto congiuntamente le parti sociali, così come più volte richiesto". (ANSA).