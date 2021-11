Violenza donne:Senato illuminato di rosso per il 25 novembre

(ANSA) - ROMA, 24 NOV - Anche quest'anno la facciata di Palazzo Madama sarà illuminata di rosso per ricordare la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Sarà così per due serate, dal tramonto all'alba di oggi e di domani. Lo comunica la presidente del Senato, Elisabetta Casellati (ANSA).