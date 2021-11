Petrolio: in rialzo, Wti a 78,85 dollari al barile

(ANSA) - ROMA, 24 NOV - Prosegue la tendenza al rialzo le quotazioni del petrolio: il greggio Wti di riferimento guadagna ancora lo 0,42% e sale a 78,85 dollari al barile; stressa intonazione per il Brent che sale dello 0,40% a 82,64 dollari.

Ieri gli Stati Uniti congiuntamente ad altri paesi hanno deciso di attingere alla riserve strategiche per allentare la tensione sui prezzi annunciando un rilascio che complessivamente per i sei Paesi coinvolti dovrebbe ammontare tra i 65-70 milioni di barili al giorno. (ANSA).