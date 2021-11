Green pass: Letta, Pd condivide in toto scelte rigorose

(ANSA) - ROMA, 24 NOV - "Oggi il governo ha preso decisioni importanti e il Pd condivide in toto le decisioni che vanno nella direzione giusta, che mantengono tutto ciò che di positivo è stato fatto e ci permettono di non essere in posizione tragica e di difficoltà come molti altri Paesi. Dobbiamo confermare quelle scelte rigorose e applicarle nella nuova realtà per continuare a essere liberi e a vivere". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, intervenendo all'assemblea nazionale dei sindaci riformisti e progressisti, a Roma. (ANSA).