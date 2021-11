Covid: Draghi,situazione in lieve ma costante peggioramento

(ANSA) - ROMA, 24 NOV - La situazione dell'andamento epidemiologico "all'esterno dell'Italia è molto grave anche in paesi a noi confinanti. E vediamo anche un lieve ma costante peggioramento" anche da noi. E questo "nonostante non siamo ancora nella pienezza dell'inverno" ma questo perchè "la copertura vaccinale del ciclo comincia ad affievolirsi in questo periodo". Lo ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa aggiungendo che proprio per questo è stato deciso di anticipare la terza dose da 6 a 5 mesi. (ANSA).