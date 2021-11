Rai:Conte, decisione non irreversibile serviva chiarimento

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - La decisione di non partecipare alle trasmissioni della Rai è definitiva? "Definitiva che significa, per tutta la vita natural durante del Movimento? Occorreva chiarire che sia il merito sia il metodo, per le ragioni già dette, non ci sono apparsi assolutamente condivisibili. Non ci è apparso chiaro il criterio e occorreva precisarlo anche per correttezza nei confronti dei cittadini". Così il leader M5s Giuseppe Conte intercetrato dai cronisti al Senato. "Non vogliamo contrastare quella che è la funzione del servizio pubblico o prendere una decisione irreversibile, ma occorreva un punto di chiarimento" ha detto Conte. (ANSA).