Pechino, la vicenda della tennista Peng è montata ad arte

(ANSA) - PECHINO, 23 NOV - Pechino ha dichiarato che la vicenda della tennista cinese Peng Shuai, la cui sorte ha suscitato preoccupazione nel mondo intero dopo che la sportiva ha denunciato violenze sessuali da parte di un ex vicepremier, è stata "gonfiata ad arte. Credo che alcune persone dovrebbero smettere di gonfiare deliberatamente con malizia la vicenda, per non parlare di quelli che la politicizzano", ha dichiarato il portavoce del ministero degli esteri cinese, Zhao Lijian.

