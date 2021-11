Grammy, i Maneskin scelti per presentare le candidature

(ANSA) - NEW YORK, 23 NOV - I Maneskin sono stati scelti per annunciare le candidature ai Grammy. Lo ha annunciato la stessa band italiana con un post su Twitter. Le candidature sono state annunciate oggi, mentre la cerimonia di premiazione si svolgerà il prossimo 31 gennaio.

"Siamo entusiasti di essere tra I presentatori per annunciare le candidature dei Grammy", hanno scritto su Twitter. (ANSA).