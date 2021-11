Grammy 2022, sopresa Jon Batiste con 11 candidature

(ANSA) - NEW YORK, 23 NOV - Sorpresa alle candidature per i Grammy 2022. Il musicista, pianista e compositore statunitense Jon Batiste trionfa con undici nomination tra cui album dell'anno con 'We Are' e record dell'anno con 'Freedom'.

L'artista è anche candidato per diversi altri generi tra cui R&B, jazz, American roots music, classical e music video.

Al secondo posto ci sono Justin Bieber, Doja Cat e H.E.R. con otto nomination ciascuno e al terzo Billie Eilish e Olivia Rodrigo con sette. Sorpresa anche per The Weeknd che ha portato a casa tre candidature, nonostante avesse dichiarato che non avrebbe più partecipato dopo le accuse di corruzione contro la Recording Academy, l'ente che organizza i Grammy. (ANSA).