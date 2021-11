Baby gang violenta in Lombardia, 8 arresti e 4 denunce

(ANSA) - MONZA, 23 NOV - Otto minori sono stati arrestati dai Carabinieri per aver picchiato, vessato e rapinato altri giovanissimi in più occasioni all'interno di un parco a Besana Brianza (Monza), in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari emessa dal gip del Tribunale per i minorenni di Milano, nei confronti di ragazzini di età compresa tra i 15 e i 16 anni, tra le province di Monza e Lecco. Per tutti loro anche il divieto di utilizzare dispositivi elettronici. Quattro i denunciati a piede libero, di cui uno maggiorenne, per aver partecipato ad alcune delle 'spedizioni punitive'. (ANSA).