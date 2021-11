Tim: Meloni, il governo riferisca al Parlamento

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - "Al momento - spiega Meloni - non risulta che il ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao, si sia mosso per capire quali siano le reali intenzioni del fondo statunitense KKR e a cosa sia finalizzata la loro proposta d'acquisto: se al rilancio dell'azienda o allo smembramento e alla successiva vendita degli asset. Nessuna parola dall'Esecutivo Draghi è arrivata neanche sul tema della tutela dei lavoratori e delle loro competenze. Il silenzio è preoccupante e Fratelli d'Italia chiede chiarezza", conclude. (ANSA).