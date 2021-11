Pd: Guerini, fase attuale ci chiede confronto con M5S

(ANSA) - MILANO, 22 NOV - "Il M5S è un movimento molto diverso dal Pd, con una cultura politica molto differente. Il confronto con il Movimento ha avuto momenti di difficoltà ma è riuscito anche a fare passi in avanti nel dialogo durante i mesi che stanno alle nostre spalle, soprattutto nella comune partecipazione al governo Conte 2. Consapevole di queste differenze, credo che la fase politica attuale chieda la capacità di confrontarsi e noi ci confronteremo". Lo ha detto il ministro della Difesa del Pd Lorenzo Guerini, a margine della inaugurazione delle manifestazioni 'Sicurezza' e 'Smart Building Expo' a Fiera Milano.

"Il Partito democratico - ha aggiunto - deve definire la propria identità sulla base della proposta per il Paese e non delle alleanze, le alleanze sono uno strumento per realizzare una politica". (ANSA).