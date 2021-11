Green pass: Ronzulli attività al chiuso solo per vaccinati

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - "La stragrande maggioranza degli italiani è vaccinata e, in caso di nuove limitazioni o di cambiamento di colore di qualche regione, non può pagare per l'irresponsabilità di chi non vuole immunizzarsi. Per questo ci vorrebbe un green pass differenziato che consenta l'accesso alle attività al chiuso solamente ai vaccinati, una sorta di 'all area pass' che non costringa chi si è responsabilmente vaccinato a dover subire delle restrizioni che si renderebbero necessarie a causa di chi, invece, non lo ha fatto. Il vaccino resta l'unica arma per sconfiggere il Covid e con i contagi in aumento e l'inverno alle porte, oltre a estendere l'obbligo vaccinale per gli operatori sanitari anche alla terza dose, sarebbe opportuno immaginare l'obbligatorietà anche per altre categorie, come forze dell'ordine, insegnanti e personale scolastico in generale, ma anche per tutti quei lavoratori, sia pubblici che privati, che svolgono attività di front office e sono, quindi, a contatto con il pubblico". Così, in una nota, la vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli. (ANSA).