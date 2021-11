Assogestioni:70 miliardi raccolta 9 mesi, miglior dato dal 2017

(ANSA) - MILANO, 22 NOV - Nel terzo trimestre la raccolta netta dell'industria del risparmio gestito è stata pari a 18,5 miliardi di euro, grazie ai fondi aperti che hanno contribuito per 17 miliardi. Un dato che ha portato il sistema a raggiungere la soglia dei 70 miliardi di sottoscrizioni nei primi 9 mesi dell'anno: è il risultato migliore dal 2017. E' quanto emerge dalla consueta mappa Assogestioni. Il patrimonio gestito ammonta a 2.544 miliardi, in crescita di 24 miliardi rispetto alla fine del secondo trimestre. È aumentata la quota delle masse investite nelle gestioni collettive, salita al 51,5% del totale. Hanno chiuso il trimestre con il segno più tutte le maggiori macro-categorie dei fondi aperti. I risparmiatori hanno preferito in particolare i prodotti bilanciati (+6,4 miliardi), gli azionari (+4 miliardi) e gli obbligazionari (+3,4 miliardi).

Segnali positivi anche dai Piani Individuali di Risparmio. I fondi aperti Pir compliant hanno registrato sottoscrizioni nette per 155 milioni, in miglioramento rispetto ai 106 milioni di flussi in entrata del trimestre precedente. (ANSA).