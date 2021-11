Almeno 5 uccisi e 40 feriti dal suv che ha travolto parata

(ANSA) - WASHINGTON, 22 NOV - E' di almeno 5 morti e 40 feriti il bilancio del tragico episodio che ha visto un suv investire ieri pomeriggio una parata natalizia nel Wisconsin.

Tra le persone coinvolte ci sono numerosi bambini. Le autorità stanno ancora cercando di capire le circostanze in cui un Suv si è schiantato ieri pomeriggio contro la folla riunita per una parata di Natale a Waukesha. "Possiamo confermare che 5 persone sono morte e 40 ferite", riferisce la polizia locale sulla sua pagina Facebook, precisando che "questo bilancio potrebbe cambiare mentre continuiamo a raccogliere informazioni". Ha poi confermato che un sospetto è stato arrestato e condotto in carcere.

L'incidente è avvenuto intorno alle 16:30 di ieri. "La parata di Natale di Waukesha era in corso quando un Suv rosso ha abbattuto le barriere sul lato ovest e si è diretto verso Main Street (la strada principale)", ha detto il capo della polizia Dan Thompson in una conferenza stampa. La polizia - ha aggiunto - ha sparato al veicolo nel tentativo di fermarlo.

Le scuole e alcune strade rimarranno chiuse oggi, per consentire un migliore svolgimento delle indagini, ha affermato Thompson.

Il fatto è avvenuto al termine di una turbolenta settimana nel Wisconsin, dove un giovane americano, Kyle Rittenhouse, è stato assolto nei giorni scorsi dall'accusa di aver sparato a due uomini l'anno scorso durante delle proteste antiviolenza sfociate in disordini. (ANSA).