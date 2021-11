Tim: Mef,Governo prende atto, interesse positivo per Paese

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - "Il Governo prende atto dell'interesse per Tim manifestato da investitori istituzionali qualificati". Lo afferma il Ministero dell'economia e delle finanze in una nota, in cui aggiunge: "L'interesse di questi investitori a fare investimenti in importanti aziende italiane è una notizia positiva per il Paese. Se questo dovesse concretizzarsi, sarà in primo luogo il mercato a valutare la solidità del progetto".

"Tim è il maggiore operatore di telefonia del Paese. E' anche la società che detiene la parte più rilevante dell'infrastruttura di telecomunicazione. Il Governo seguirà con attenzione gli sviluppi della manifestazione di interesse e valuterà attentamente, anche riguardo all'esercizio delle proprie prerogative, i progetti che interessino l'infrastruttura", prosegue il Mef, che chiarisce: "L'obiettivo del Governo è assicurare che questi progetti siano compatibili con il rapido completamento della connessione con banda ultralarga, secondo quanto prefigurato nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con gli investimenti necessari nello sviluppo dell'infrastruttura, e con la salvaguardia e la crescita dell'occupazione".

A seguire i diversi aspetti della vicenda, fa sapere ancora il Tesoro, si è ritenuto che "sia un Gruppo di lavoro composto dagli esponenti di Governo titolari delle competenze istituzionali principalmente coinvolte, oltre che dalle Amministrazioni e da esperti". (ANSA).