Mosca accusa, gli Usa 'isterici' sull'Ucraina

(ANSA) - MOSCA, 21 NOV - Il Cremlino critica gli Stati Uniti per aver scatenato "l'isteria" su una ventilata invasione della Russia in Ucraina dopo che i Paesi occidentali hanno accusato Mosca di ammassare truppe al confine. "Questa isteria è stata creata in maniera artificiale", ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov alla tv di Stato. "Coloro che hanno portato le forze armate all'estero, e cioè gli Stati Uniti, ci accusano di attività militari insolite sul nostro territorio", ha aggiunto. (ANSA).