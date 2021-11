Ucraina, monito Usa ad alleati: possibile un blitz di Putin

(ANSA) - WASHINGTON, 19 NOV - Le intelligence statunitense e britannica sono sempre piu' convinte che Vladimir Putin stia considerando un'azione militare per prendere il controllo di una fetta piu' ampia dell'Ucraina o per destabilizzare il Paese propiziando un governo piu' filo Mosca. Lo scrive il New York Times, secondo cui gli 007 americani stanno ammonendo gli alleati che c'e' una finestra temporale stretta per prevenire un'azione del genere, spingendo i Paesi europei a lavorare con gli Usa per sviluppare un pacchetto di sanzioni economiche e di misure militari per frenare il Cremlino.

L'intelligence Usa, secondo le fonti americane ed europee del Nyt, hanno detto agli alleati che Putin e' sempre piu' frustrato dal processo di pace concordato con Francia e Germania dopo l'annessione della Crimea e il sostegno alla rivolta separatista nel Donbass. E che Putin, che continua ad ammassare truppe al confine con il Paese vicino, potrebbe essere intenzionato ad assicurarsi una via di terra tra l'Ucraina orientale e la Crimea. Analisti americani credono che il leader del Cremlino veda i prossimi mesi come un momento unico per agire, approfittando dell'uscita di scena di Angela Merkel e dei crescenti prezzi dell'energia, che potrebbero limitare il supporto dell'Europa - dipendente in gran parte dalle forniture russe - a sanzioni dure. (ANSA).