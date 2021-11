Uccisa in parco Reggio Emilia, in caserma ex compagno sospettato

(ANSA) - BOLOGNA, 20 NOV - E' l'ex compagno l'uomo sospettato, su cui sono in corso accertamenti a Reggio Emilia per l'omicidio di Juana Cecilia Hazana Loayza, 34enne originaria di Lima (Perù) e residente a Reggio Emilia. E' stato localizzato dai carabinieri e portato in caserma, la sua posizione è al vaglio. Nella caserma, anche il pm Maria Rita Pantani.

L'intervento nel parco dell'ex polveriera, vicino a via Patti, è delle 9.30 quando un residente ha chiamato il 112 segnalando il cadavere. La donna è stata uccisa con ferite mortali provocate da un coltello, trovato sul posto. (ANSA).