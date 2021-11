Serie A: Fiorentina-Milan 4-3

(ANSA) - FIRENZE, 20 NOV - La Fiorentina ha battuto il Milan 4-3 in un anticipo della 13/a giornata di serie A, infliggendo la prima sconfitta in campionato ai rossoneri. Un errore di Tatarusanu in presa ha consentito a Duncan di portare in vantaggio i viola e prima dell'intervallo Saponara ha raddoppiato. Nella ripresa, Vlahovic porta a tre le reti dei viola. La seguente doppietta di Ibrahimovic illude solo il Milan di poter rimontare, perchè ancora Vlahovic porta il punteggio sul 4-2. In extremis, l'autorete di Venuti lo fissa sul 4-3.

