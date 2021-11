Nuova notte rivolta anti-lockdown in Olanda, scontri all'Aja

(ANSA) - ROMA, 20 NOV - Nuova notte di rivolta in Olanda contro le misure anti-coronavirus del governo con i manifestanti che hanno lanciato pietre e oggetti contro la polizia all'Aia.

Lo stesso copione vissuto ieri con le violenze scoppiate a Rotterdam. Il gruppo si è riunito a un incrocio in un quartiere operaio dell'Aia dove ha dato fuoco ad alcune biciclette. Almeno una persona è stata arrestata finora per le violenze. (ANSA).