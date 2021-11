Media Cina pubblicano 2 video di Peng, ma dubbi su autenticità

(ANSA) - PECHINO, 21 NOV - Mentre aumenta il pressing internazionale per avere risposte sulla sorte della tennista Peng Shuai, sparita dal 2 novembre dopo le accuse di abusi sessuali rivolte all'ex vicepremier Zhang Gaoli, i media statali cinesi hanno pubblicato oggi due video sostenendo si tratti di lei. Tuttavia, non è possibile verificarne l'autenticità.

In uno dei due filmati pubblicati su Twitter da Hu Xijin, l'editore del Global Times, la 35enne sembra entrare in un ristorante indossando un cappotto, un berretto e la mascherina.

Nell'altro, Peng, è seduta a un tavolo senza la mascherina mentre chiacchiera con alcune persone.

Secondo quanto afferma Hu in inglese su Twitter, il secondo video mostra "Peng Shuai a cena con il suo allenatore e i suoi amici in un ristorante: il contenuto del video mostra chiaramente che sono stati girati sabato, ora di Pechino". La conversazione ruotava intorno a "partite di tennis" e un uomo seduto con Peng e altre due donne dice "domani è il 20 novembre". Ma una delle donne lo interrompe per affermare: "È il 21" o domenica. La chat sembra essere una messa in scena e il video è stato girato di sera con un cellulare. Peng sembra essere rilassata nel filmato. (ANSA).