Vaccini: Renzulli (Fi), ragioniamo seriamente su obbligo

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - "Stratagemmi malsani come questi 'corona party' dimostrano l'esigenza di dare una nuova e più incisiva centralità al vaccino, escludendo gli immunizzati da eventuali nuove limitazioni, ma anche iniziando a ragionare seriamente sull'obbligo vaccinale. La lotta al Covid non può arrestarsi davanti a escamotage o trovate drammaticamente pericolose come questa". Così, in una nota, la vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato e responsabile del movimento azzurro per i rapporti con gli alleati, Licia Ronzulli. (ANSA).