Parte da Lignano il Jova Beach Party 2022

(ANSA) - MILANO, 19 NOV - Partirà il 2 luglio da Lignano Sabbiadoro (Udine) il Jova Beach Party 2022, che Lorenzo Jovanotti ha presentato oggi a Milano con una conferenza fiume di due ore in cui ha lanciato anche il singolo 'Il boom' che esce oggi, preludio a un lavoro, ' Il disco del sole', che uscirà "random".

Per quanto riguarda il covid, ha spiegato che l'evento estivo non può che farsi "al 100% di capienza e senza obbligo di mascherina". (ANSA).