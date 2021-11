Napoli sbanca ai Ciak d'oro con Servillo, Martone e Gallo

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - Napoli fa l'en plein alla 36/ma edizione dei Ciak d'oro, premio popolare al cinema italiano votato direttamente dal pubblico. Il SuperCiak va infatti a Toni Servillo; miglior film è QUI RIDO IO di Mario Martone; la regia ad Alessandro Gassmann per il film ambientato a Napoli IL SILENZIO GRANDE che ottiene anche miglior attore andato al Massimiliano Gallo di Napoli come d'altronde Serena Rossi che ha conquistato il Ciak d'oro come miglior attrice per LA TRISTEZZA HA IL SONNO LEGGERO.

Infine Alessandro Grande con REGINA vince per il miglior film diretto da un'esordiente mentre protagonista dell'anno in una serie tv è Ludovica Martino per il ruolo di Eva nell'adattamento italiano di SKAM targato Netflix.

Infine migliore Locandina è quella di TUTTI PER 1 - 1 PER TUTTI di Giovanni Veronesi.

Sono stati ben 82.634 i voti arrivati sul sito di Ciak, ciakmagazine.it, mentre i film in gara sono quelli usciti nel periodo dall'1 settembre 2020 al 30 settembre 2021.

Anche quest'anno Sky Tg24 è media partner dei Ciak d'oro. Lo speciale con i vincitori votati direttamente dal pubblico andrà in onda domani alle 21.

"I Ciak d'oro - ha dichiarato il direttore di Ciak, Flavio Natalia - si confermano un premio con una forza unica nel panorama del cinema. L'esplosione del numero di voti ricevuti, pari quasi a tre volte quelli raccolti lo scorso anno, quando erano stati trentamila, dimostra sia la vitalità della formula sia il fortissimo desiderio di cinema del pubblico italiano".

(ANSA).