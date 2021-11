Moda: Lvmh, 2000 assunzioni in Italia entro 3 anni

(ANSA) - FIRENZE, 19 NOV - Il gruppo del lusso Lvmh investe sui talenti dei mestieri d'eccellenza, tra creatività, artigianato e vendita, annunciando oltre 2.000 assunzioni in Italia entro 3 anni in questi settori, e un piano a livello globale da 8.000 nuovi posti nel 2022 e 30.000 entro il 2024, dopo che nel 2021, sempre a livello mondiale, ne sono stati creati 6.000. Lo ha detto Chantal Gaemperle, direttrice risorse umane e sinergie del gruppo, parlando oggi a Show Me al Teatro Odeon, organizzato da Lvmh per celebrare il progetto Istituto dei mestieri d'eccellenza, fondato nel 2014 e dal 2017 attivo anche in Italia. (ANSA).