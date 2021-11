Manovra: M5S,siamo prima forza, accuse su relatore infondate

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - "Registriamo in queste ore alcune accuse del tutto infondate e fuori luogo al M5S a proposito della gestione della Legge di bilancio in Senato, con particolare riferimento alla non ancora intervenuta individuazione del relatore. Si tratta di accuse strumentali.Vorrei rammentare che il MoVimento 5 Stelle è il gruppo di maggioranza relativa in Parlamento e avrebbe tutto il diritto, nel caso, di avere un relatore alla Legge di bilancio".

Lo comunica in una nota Marco Pellegrini, vicepresidente gruppo M5S al Senato.

"Nessuno ha mai garantito che l'incarico di relatore sarebbe stato assegnato a Vasco Errani, pur nel rispetto e nella considerazione per la persona. Il presidente M5S della commissione Bilancio, Daniele Pesco, ha avanzato agli altri gruppi una proposta di nomina di tre relatori: uno per il M5S, uno per le forze di centrodestra e uno per quelle di centrosinistra. Proposta che non è stata accolta. A questo punto lo stesso presidente della commissione Bilancio può esercitare tutte le prerogative che gli competono nell'individuare il relatore della legge di Bilancio, prerogative che vengono normalmente esercitate dai presidenti di commissione del Pd e delle altre forze politiche". (ANSA).