Hit parade, Siamo qui di Vasco Rossi subito in vetta

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - Esce il nuovo album di Vasco Rossi ed è subito primo, a una settimana dalla sua pubblicazione, nella classifica Fimi/Gfk degli album e dei vinili più venduti in Italia nella settimana dal 12 al 18 novembre, con la sua carica di energia classic rock, "in direzione ostinata e contraria" rispetto alle tendenze in voga. "Siamo qui", il singolo che ha dato il titolo al disco, rimane tra i brani più trasmessi in airplay - questa settimana al N. 3 - e per quanto riguarda il digitale, Vasco tiene sempre alta la bandiera del rock: ai vertici della chart degli artisti più ascoltati su Amazon Music, tra i primi 5 album più scaricati su Apple/iTunes, nella Top 20 Artisti di Spotify. "Siamo qui" è il 18/o album di studio di Blasco, è disponibile in 9 confezioni con diversi supporti, cd, vinile, musicassetta, e diverse copertine. In digitale nei formati: classico, in alta definizione, in spatial audio Dolby Atmos su Apple Music, e in versione Enhanced, con il commento di Vasco alle canzoni, disponibile su Amazon Music.

Al secondo posto troviamo un altro nuovo ingresso della top10, Madman con la sua "MM Vol. 4", nuovo mixtape del rapper tarantino, che è pronto a dare tutto con la sua tecnica e le sue rime. Perde una posizione e si ferma al terzo posto Blanco con il suo "Blu celeste". Scivola di un gradino e si ferma sul numero quattro anche ultimo con "Solo". Slitta di un posto e si blocca sul quinto anche Salmo con l'album "Flop".

Primo tra i singoli più scaricati è ancora Salmo con "Kumite". (ANSA).