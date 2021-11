Green pass: Colletti,mie dimissioni? Vietate da Costituzione

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - "Non intendo replicare su politici che vogliono dimissioni di giudici terzi. La rimozione di giudici sgraditi ai partiti al potere è vietata dalla Costituzione". Così risponde all'ANSA Andrea Colletti, presidente del Consiglio di appello della Camera, richiesto di un commento alle affermazioni di Andrea De Maria (Pd) che ha sollecitato le sue dimissioni per la vicenda Cunial.

"Il collega Colletti è evidentemente venuto meno alla responsabilità - aveva in precedenza affermato Andrea De Maria, dell'Ufficio di Presidenza del gruppo PD della Camera - legata alla funzione di garanzia che è chiamato a svolgere nell' ambito degli organismi della Camera dei Deputati. Come gruppo del Partito Democratico crediamo debba immediatamente rassegnare le sue dimissioni da Presidente del Collegio d' Appello, ripristinando così un corretto funzionamento di questo importante organo parlamentare". (ANSA).