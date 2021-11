Governo: Tajani, nessuna maggioranza alternativa

(ANSA) - BRUXELLES, 19 NOV - Una maggioranza alternativa centrodestra-Iv? "Ma no, al Senato c'è stato un voto su una questione particolare che riguardava la capienza dei bus. Ci può essere una divergenza di opinioni su cose particolari ma non è affatto messa in discussione la tenuta del governo. FI sostiene convintamente questo governo, non ci sono maggioranze alternative ma siamo del centrodestra e vogliamo portare avanti le nostre idee, ci stiamo battendo ad esempio per utilizzare gli 8 miliardi per cancellare nella manovra l'Irap per le persone fisiche e per le piccole imprese. Sarebbe un primo passo per l'abolizione di un'imposta-rapina". Lo ha detto il coordinatore unico di FI Antonio Tajani rispondendo ai cronisti in merito al voto di ieri al Senato.

"Abbiamo sempre detto che questo governo è un governo di unità nazionale, non c'è una maggioranza politica che lo sostiene, è una maggioranza di emergenza. Ma noi siamo nel centrodestra, finita la stagione del governo Draghi ci sarà una coalizione del centrodestra che siamo sicuri andrà a governare", ha concluso.