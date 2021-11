Emergenza Covid in Germania, gli Efa a Berlino saranno on line

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - La 34a edizione degli European Film Awards, gli oscar europei del cinema, si terrà come evento live in streaming da Berlino, sabato 11 dicembre. Alla cerimonia non parteciperà il consueto pubblico composto dai membri dell'Academy, partner e ospiti dell'industria cinematografica, media internazionali: in presenza ci saranno soltanto i nominati e i premiati. Una scelta dettata dall'aggravarsi della pandemia da Covid 19 in diversi Paesi europei e in particolare in Germania. La moltiplicazione dei contagi condizionerà tutti gli eventi che normalmente si svolgono durante il weekend degli Efa.

"Siamo estremamente dispiaciuti - spiega Matthijs Wouter Knol, CEO e direttore dell'European Film Academy - e ci rendiamo conto che questa decisione sarà una grande delusione per molti in Europa. E anche noi siamo molto delusi. Ma di fronte alla responsabilità di un tale evento, non vediamo altra scelta. Il rischio sarebbe semplicemente troppo alto. Ora andremo avanti concentrando i nostri sforzi per rendere comunque quest'evento speciale - per coloro che potranno partecipare e per coloro che ci seguiranno a distanza".

Le procedure per l'assegnazione dei premi - ai quali l'Italia è candidata per miglior film, regia e sceneggiatura con E' stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino - non risentiranno dei cambiamenti. Ad esprimere il loro voto per la maggior parte dei premi saranno come sempre i 4100 membri della European Film Academy. La cerimonia sarà messa in onda e trasmessa in diretta streaming su https://europeanfilmawards.eu e su vari siti partner. (ANSA).