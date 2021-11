Dl Capienze:Renzi, voto Iv tutto tranne che segnale politico

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - Il voto di ieri in Senato sugli emendamenti al Dl Capienze "è tutto tranne un segnale politico, è un voto tecnico. Gli amici di Italia viva al Senato hanno votato leggendo le carte, gli altri hanno commentato pensando alla politica. Non ho mai visto una crisi politica aperta sulla capienza dei bus turistici!". Lo dice il leader di Iv, Matteo Renzi, in una intervista a Huffington Post. (ANSA).