C.destra:Gelmini,vorrei FI più coraggiosa, basta populismi

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - "Se ho fatto pace con Berlusconi? Non ho mai litigato... Diciamo che internamente al partito ci sono sensibilità differenti. Io vorrei una FI più coraggiosa nel marcare le differenze rispetto alla destra e credo che in questo c'è la nostra forza: un centrodestra plurale con una FI protagonista è quello che serve al paese. Mi sono piaciute le interviste del presidente Berlusconi che più volte ha ribadito con forza il posizionamento di FI in Ue e non solo. Ci sono amplissimi margini per rendere ancora più forte il nostro posizionamento. Il Paese dopo la pandemia è cambiato, non ha più voglia di slogan e populismi, serve cultura di governo, competenza e moderazione". Lo dice la ministra agli Affari Regionali Mariastella Gelmini a Radio24. (ANSA).