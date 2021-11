Bankitalia:con aumento prezzi non a rischio debiti famiglie

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - L'aumento dei prezzi di queste settimane, che le banche centrali insistono sia 'temporaneo' non metterà a rischio, nel suo complesso, la capacità di rimborsare i debiti delle famiglie italiane che mostrano una "buona capacità" nei pagamenti di mutui e credito grazie anche ai bassi tassi di interesse. E' quanto emerge dal rapporto sulla stabilità finanziaria della Banca d'Italia secondo cui la situazione delle famiglie beneficia del miglioramento dell'economia e delle misure di sostegno con una crescita di risparmio e ricchezza, anche se non per tutti. Anche per i nuclei più fragili la quota di debito "è contenuta". (ANSA).