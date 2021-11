Amazon: nel 2020 investimenti in Italia salgono a 2,9 mld

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - Aumentano gli investimenti di Amazon in Italia: da 1,8 miliardi di euro nel 2019 a 2,9 miliardi nel 2020, per un totale di 8,7 miliardi dall'apertura di Amazon.it.

Lo rende noto il Gruppo, aggiungendo che nel 2021 sono stati creati 3.000 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato per un totale di oltre 12.500 dipendenti. "Attraverso gli investimenti, Amazon ha contribuito alla creazione di nuovi posti di lavoro di qualità, alla crescita delle Pmi italiane online, allo sviluppo delle infrastrutture logistiche e di impianti di energia rinnovabile su larga scala", spiega la società, sottolineando che ciò ha portato ad "un aumento della sua contribuzione fiscale" al Paese, a 345 milioni di euro nel 2020 da 234 milioni del 2019. Inoltre, ad ottobre è stata aumentata "dell'8% la retribuzione di ingresso dei dipendenti della rete logistica portandola a 1.680 euro", fa presente Amazon. (ANSA).