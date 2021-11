Cunial alla Camera senza il green pass, accettata sospensiva

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - La deputata del gruppo Misto Sara Cunial potrà entrare alla Camera per partecipare ai lavori parlamentari senza esibire il green pass. A quanto si apprende da fonti parlamentari, il presidente del collegio di appello della Camera dei deputati Andrea Colletti (Alternativa) ha accolto,, con un decreto cautelare monocratico, la richiesta di sospensiva presentata dalla deputata no vax della delibera con cui il collegio dei questori ha introdotto l'obbligo del green pass per accedere a tutte le sedi della Camera. Il ricorso di Cunial sarà esaminato dal Consiglio di giurisdizione della Camera l'1 dicembre. (ANSA).