Borsa: a Tokyo apertura in calo (-0,29%)

(ANSA) - TOKYO, 18 NOV - La Borsa di Tokyo inizia gli scambi in negativo, seguendo l'andamento ribassista delle piazze azionarie statunitensi, e in attesa dell'introduzione del piano di stimolo economico in Giappone. L'indice di riferimento Nikkei cede lo 0,29% a quota 29.600.77, con una perdita di 87 punti.

Sul mercato dei cambi lo yen arresta la fase di deprezzamento e torna a guadagnare terreno sul dollaro a 114,20, e sull'euro a 129,20. (ANSA).