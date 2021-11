Scontro in Aula Camera tra Leu-Alternativa su green pass

(ANSA) - ROMA, 17 NOV - Duro scontro nell'Aula della Camera tra Federico Fornaro di Leu e Pino Cabras di Alternativa C'è durante il dibattito sulla fiducia sul dl green pass. Cabras critica duramente il ministero della Salute e l'obbligo di green pass, che sostiene essere "un prodotto del Draghistan che non ha uguali".

Fornaro si infuria: "Qui siamo in Parlamento, non al bar.

State esercitando nel peggiore dei modi un ruolo fondamentale come quello della opposizione buttando nel ventilatore qualsiasi cosa", dice, interrotto da Cabras, il quale a sua volta viene richiamato con cortese fermezza dal vicepresidente di turno Andrea Mandelli. (ANSA).