Manovra: da venerdì tavolo Franco-partiti su taglio tasse

(ANSA) - ROMA, 17 NOV - EMBED START Image {id: "editor_0"} epa09572172 Italian Minister of Economy and Finance Daniele Franco (front) attends an Ecofin, European Finance Ministers meeting enlarged to EFTA countries in Brussels, Belgium, 09 November 2021. EPA/OLIVIER HOSLET EMBED END Image {id: "editor_0"} A partire dalla fine di questa settimana, probabilmente da venerdì, il ministro dell'Economia Daniele Franco avvierà le riunioni con i partiti della maggioranza per trovare una sintesi su come utilizzare gli 8 miliardi previsti in manovra per il taglio delle tasse. Al tavolo, secondo quanto si apprende, ci saranno Laura Castelli per il M5S e Maria Cecilia Guerra per Leu, rispettivamente viceministro e sottosegretaria al Mef, per Italia Viva ci sarà il presidente della commissione Finanze della Camera Luigi Marattin, Alberto Bagnai per la Lega, Antonio Misiani per il Pd, Gilberto Pichetto, sottosegretario al Mise, per Forza Italia. (ANSA).