Gb: regina ricompare, riceve con capo delle forze armate uscente

(ANSA) - LONDRA, 17 NOV - La regina Elisabetta, 95 anni, è ricomparsa oggi in alcune immagini pubbliche durante un'udienza concessa al generale Nick Carter, capo di stato maggiore uscente delle forze armate britanniche. Si tratta del primo appuntamento tenuto da Sua Maestà dopo la rinuncia forzata domenica 14 - a dispetto d'una partecipazione confermata appena due giorni prima - al rito conclusivo delle commemorazioni del Remembrance Day in onore dei caduti di guerra.

Il forfait domenicale era stato addebitato da Buckingham Palace a un mal di schiena, dopo il periodo di riposo da ogni impegno esterno o da viaggi e spostamenti imposto dai medici alla sovrana fin da ottobre.

La regina ha in ogni caso ricevuto Carter in visita di congedo all'interno del castello di Windsor, dove continua a riguardarsi. (ANSA).