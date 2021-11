E' morto Jimmie Durham, scultore, saggista e attivista

(ANSA) - ROMA, 17 NOV - E' morto a Berlino Jimmie Durham, 81 anni, artista, performer, saggista, poeta e attivista considerato tra i nomi più influenti dell'arte contemporanea.

Maestro rivoluzionario della scultura e attivista per i diritti civili, Durham era nato in Arkansas nel 1940, ma da molti anni viveva a Napoli. Negli anni '60 e '70 del Novecento si era impegnato per i diritti civili degli afroamericani e dei nativi americani. E' stato insignito nel 2017 del Premio Robert Rauschenberg. Nel 2019 il Leone d'Oro alla Carriera alla Biennale d'Arte di Venezia. (ANSA).