Covid: anestesisti tedeschi, andiamo verso la catastrofe

(ANSA) - BERLINO, 17 NOV - "Il sistema sanitario tedesco si sta avviando verso una catastrofe": lo ha scritto nero su bianco l'associazione federale tedesca degli anestesisti, la Bda, insieme alla società tedesca di anestesiologia e medicina intensiva in una lettera aperta ai ministri della Salute dei Laender e al ministro della Salute federale Jens Spahn.

L'associazione chiede misure efficaci di contenimento e un'applicazione della regola del 2G (accesso consentito solo a vaccinati e guariti) per tutti gli ambiti della vita pubblica in Germania. (ANSA).