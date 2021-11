Britney Spears e la gioia di avere un bancomat

(ANSA) - NEW YORK, 17 NOV - Britney Spears e il piacere delle "piccole cose": come poter usare un bancomat e "vedere soldi in contanti", comprare candele, avere in tasca le chiavi della macchina. Per la prima volta la popstar commenta in un video la sua ritrovata libertà dopo che la scorsa settimana la giudice della Superior Court di Los Angeles Brenda Penny ha revocato la "custodianship" a cui per quasi 14 anni ogni azione della cantante era stata assoggettata assieme a una fortuna finanziaria valutata 60 milioni di dollari.

"Imbarazzante, demoralizzante, degradante", sono gli aggettivi usati da Britney per descrivere il regime che le era stato imposto nel 2008 dalla corte su richiesta della famiglia dopo due crolli mentali sotto i flash di fotoreporter e telecamere. Oltre 13 anni "sono un tempo molto lungo per trovarsi in una situazione in cui non vuoi essere", ha aggiunto ora Britney. E ha spiegato che non intende in futuro "fare la vittima", ma impegnarsi a difesa di persone "con vere disabilità e vere malattie" che sono costrette a vivere sotto questo tipo di regime legale. "Spero che la mia storia avrà un impatto e che contribuirà a cambiare questo sistema corrotto", ha detto nel video la cantante di 'Toxic', "mettendo alla prova alcune idee" che potrebbero essere elaborate nel salotto tv più prestigioso d'America, quello di Oprah Winfrey. C'è dunque un'intervista ad alto potenziale di scoop nel futuro dell'ex idolo delle teenager che il 2 dicembre compirà 40 anni, ma non solo: Britney sta valutando un'azione legale contro il padre per abusi nell'esercizio del suo ruolo di tutore e negli ultimi giorni, secondo quanto ha appreso il "Daily Mail", ha ingaggiato avvocati penalisti con l'obiettivo di far denuncia. (ANSA).