Xi, a Hong Kong repressione contro caos per portare ordine

(ANSA) - PECHINO, 16 NOV - Il Partito comunista cinese rivendica il mantenimento della stabilità e della prosperità a Hong Kong e a Macao dopo la restituzione dei territori a Pechino, difendendo la repressione del movimento pro-democrazia del 2019 nell'ex colonia britannica come un "fermo sostegno" per porre fine al caos e alle violenze, nonché al separatismo e alla sovversione nell'ex colonia. La risoluzione storica del presidente Xi Jinping, approvata dal Plenum del Pcc, ha rimarcato che "dal ritorno di Hong Kong e Macao alla madrepatria il governo centrale ha agito in stretta aderenza con Costituzione cinese e Basic Law delle due regioni speciali".

(ANSA).