Usa: Capodanno, torna festa a Times Square ma solo per vaccinati

(ANSA) - NEW YORK, 16 NOV - Times Square torna in festa per la vigilia di Capodanno. Migliaia di persone potranno di nuovo ritrovarsi nella piazza più iconica di New York per aspettare il 2022 con la tradizionale discesa della palla illuminata allo scoccare della mezzanotte.

L'edizione dell'anno scorso era stata cancellata a causa della pandemia. Tuttavia l'ingresso alla piazza sarà consentito solo ai vaccinati o con prova di test Covid negativo.

"Vogliamo avere una grande festa di viglia di Capodanno in questa città - ha detto il sindaco Bill de Blasio -. Questa città ha sofferto tanto. E' stata una battaglia eroica per tutto il periodo del Covid. Voltiamo pagina. Abbiamo tanto da festeggiare. Sarà un grande momento per Times Square la vigilia di Capodanno". (ANSA).