Tienanmen: Xi, fu tutelato l'interesse del popolo

(ANSA) - PECHINO, 16 NOV - Piazza Tienanmen, nella 'risoluzione storica' di Xi Jinping approvata dal Plenum la scorsa settimana, fu in gran parte dovuta ai cambi della situazione internazionale e non a fattori interni. Con la caduta dell'Urss e a causa "di sostegno e incitamento delle forze ostili contro comunismo e socialismo nel mondo, il clima globale e il microclima interno portarono a gravi disordini politici in Cina tra la primavera e l'estate del 1989. Partito e governo - si legge nel testo integrale diffuso oggi - si opposero ai disordini con posizione netta, difesero il potere statale socialista e tutelarono gli interessi fondamentali del popolo".

