Quirinale: Meloni, sì al confronto ma capirsi sull'obiettivo

(ANSA) - ROMA, 16 NOV - "Sono sempre disponbile a parlare con tutti. Bisogna capirsi sull'obiettivo". La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, risponde così ad una domanda sulla disponibilità ad un confronto tra i leader politici anche sul Quirinale.

"Io - dice arrivando all'assemblea di Confesercenti - cerco un Presidente della Repubblica che faccia il Presidente della Repubblica che sia lì per far rispettare la Costituzione e le regole e non magari per aiutare questo o quel partito a stare al Governo anche se gli italiani non ce lo vogliono". (ANSA).