Open: Renzi, non chiederò immunità

(ANSA) - ROMA, 16 NOV - "Io non chiederò l'immunità, anzi, quando mai, semmai arriveremo in aula per votare per l'acquisizione del materiale, secondo me una cosa illegale e incostituzionale, ma quando arriverò alla discussione dirò che per me li possono prendere, purché seguano le regole. Io voterò a favore della presa del materiale , ma andrò in tutte le sedi a vedere se hanno violato le leggi. Per me è uno scandalo". Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, all'Aria che Tira, su La 7.

"Se qualcuno non ha fatto le cose per bene deve pagare" (ANSA).