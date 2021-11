Open: Castellone, da partiti nessuna solidarietà a M5s

(ANSA) - ROMA, 16 NOV - "La magistratura farà il suo corso ma stupisce il silenzio delle altre forze politiche su questo tema" del dossieraggio contro il M5s emerso nel corso dell'inchiesta sulla fondazione Open. Lo ha detto la capogruppo M5s al Senato Mariolina Castellone intervenendo ad inizio seduta in Aula. "Non una parola di biasimo, non una richiesta di chiarimento o un cenno di soldarietà nei nostri confronti e di colleghi oggetti di dosieraggio. Un silenzio che sta diventando imbarazzante" ha aggiunto la senatrice. (ANSA).