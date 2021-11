Covid: Fonti Lega, Salvini condivide linea governo

(ANSA) - ROMA, 16 NOV - Matteo Salvini condivide la linea e la posizione del governo: l'Italia non ha i numeri (ben più preoccupanti) dell'Austria, il sistema sanitario regge, la durata del Green Pass non cambia. L'obiettivo è evitare nuove restrizioni, fermo restando la massima attenzione per la tutela della salute.

Lo fanno sapere fonti della Lega. (ANSA).